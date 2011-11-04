На Печерську встановлять пам’ятник Юліушу Словацькому

Київ. 4 листопада. УНІАН. З метою вшанування пам’яті видатного польського поета Юліуша Словацького цього року йому буде встановлено пам’ятник на вулиці Червоноармійській, 73-75 у Печерському районі столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Питання відведення земельної ділянки за цією адресою та інші організаційні питання має вирішити комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт».

Нагадаємо, що відомий поет і драматург Ю.Словацький, який об’єднав українську та польську культури, народився в місті Кременці на Волині. У багатьох своїх творах митець описує події з української історії і волинські пейзажі, відтворює козацький дух: драми «Срібний сон Саломеї», «Беньовський», «Ксьондз Марек», «Ян-Казимир», «Мазепа», «Змій» та інші. Ці твори перекладали українською найвидатніші письменники та поети.