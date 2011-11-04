Столичні податківці взялися за вдосконалення адмінподатку

Київ. 3 листопада. УНІАН. Столичним податківцям доручено в 10-денний розробити стратегію вдосконалення механізмів адміністрування податку на доходи фізичних осіб і плати за землю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО під час спільної наради керівництва ДПСУ і Київської міської державної адміністрації, представників ДПСУ в Києві і районних податкових інспекцій і адміністрацій.

Згідно з повідомленням, джерелами доходів місцевого бюджету Києва залишаються надходження з податку на доходи фізичних осіб і плата за землю. А це приблизно 70% загального фонду столичного бюджету.

«Сьогодні йдеться про роботу на перспективу, адже за 10 місяців у Києві спостерігається приріст на 21% від надходжень з податку на доходи фізичних осіб. Середній показник по Україні становить 19%. Проте найбільш значущим є досягнення зі зростання фонду оплати праці - на 18%. Втім, це не привід для послаблення - контроль за виведенням доходів киян із тіньового сектора треба посилити», - сказав О.КЛИМЕНКО.

За його словами, вкрай незадовільною залишається ситуація з платою за землю. Податківці, провівши інвентаризацію орендних договорів, встановили, що майже в 3 тис. договорів встановлена орендна плата нижче триразового розміру земельного податку, що суперечить вимогам Податкового кодексу. О.КЛИМЕНКО звернув увагу на те, що перегляд договорів є істотним резервом щодо збільшення надходжень, а це приблизно 260 млн. грн. на рік.

«Відповідальність за повноту сплати податку на доходи фізичних осіб і плати за землю лежить на плечах як податківців, так і влади Києва. І тут потрібна злагодженість і систематичність в проведенні спільної роботи - а це залучення кращих фахівців як податкової служби, так і КМДА», - наголосив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.