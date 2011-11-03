Київ. 3 листопада. УНІАН. 3 листопада, як і планувалося, Київський метрополітен провів День відкритих дверей. За інформацією прес-служби підприємства, гостей, що відвідали цього дня метрополітен, вітав начальник Володимир ФЕДОРЕНКО.

Він детально розповів про підприємство – його історію, нинішні показники діяльності та яким йому бути в майбутньому. Після цього керівник підземки відповів на запитання присутніх.

Для гостей провели екскурсії у музеї історії Київського метрополітену, в електродепо "Дарниця", "Оболонь", "Харківське" і на Вагоноремонтному заводі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня прес-служба метрополітену поінформувала про започаткування Днів відкритих дверей. Їх передбачається проводити щоквартально на промислових майданчиках підрозділів метрополітену почергово.

Передбачається, що завдяки такій практиці усі бажаючі з числа звичайних пасажирів метрополітену, активістів громадських організацій та політичних партій отримуватимуть вичерпну інформацію про роботу підприємства.

Перший День відкритих дверей був призначений на 3 листопада – дата напередодні 51-ї річниці з дня введення в експлуатацію метрополітену у Києві.