Відкриття амбулаторій сімейної медицини
17:14, 03 листопада 2011Київ
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4 листопада о 10.00 за участю керівництва міста відбудеться урочисте відкриття амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на вул. Сімферопольській, 3/2 в Дарницькому районі.
Об 11.00 - відкриття амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на вул. Вересневій, 4 в Дарницькому районі.
О 12.00 - відкриття амбулаторії сімейного лікаря дитячої поліклініки №2 у житлову масиві «Кібальчича» за адресою: вул. Кібальчича, 13-А у Дніпровському районі.
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