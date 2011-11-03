Відкриття амбулаторій сімейної медицини

4 листопада о 10.00 за участю керівництва міста відбудеться урочисте відкриття амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на вул. Сімферопольській, 3/2 в Дарницькому районі. Об 11.00 - відкриття амбулаторії загальної практики/сімейної медицини на вул. Вересневій, 4 в Дарницькому районі. О 12.00 - відкриття амбулаторії сімейного лікаря дитячої поліклініки №2 у житлову масиві «Кібальчича» за адресою: вул. Кібальчича, 13-А у Дніпровському районі.

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