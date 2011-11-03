На Нижньому Валу знищено археологічний спадок

Київ. 3 листопада. УНІАН. Прокуратурою Подільського району Києва порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ «ТАНА-ЛТД», з вини яких було знищено археологічний шар ґрунту на земельній ділянці за адресою: вулиця Нижній Вал, 17, що розташована в історичній частині міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Прокуратурою було проведено перевірку за повідомленням Головного управління охорони культурної спадщини КМДА щодо законності проведення будівельних робіт за вказаною адресою.

У ході перевірки встановлено, що службовці ТОВ «Тана-ЛТД», порушуючи вимоги ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини», незаконно провели земляні роботи, розрили котлован площею майже 800 кв. м і глибиною 2,5-3 м без проведення комплексу наукових археологічних досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки.

В результаті державним інтересам завдано збитків на суму понад 2,3 млн. грн.

Розслідування кримінальної справи доручено слідчому прокуратури району.

Довідка УНІАН. Раніше по вулиці Нижній Вал, 17 стояв 2-поверховий житловий будинок забудови середини ХІХ століття з магазинами на першому поверсі. На будівлі зберігався оригінальний декор. Будинок був знесений наприкінці червня 2011 року для зведення на його місці 5-поверхового житлового будинку. Ділянка розташовується на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".