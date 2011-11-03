Київрада та КМДА розділилсь в думці щодо площі Музею в Пирогово

Бригинець заявляє, що площу Музею народної архітектури та побуту планують скоротити на 20 га

Київ. 3 листопада. УНІАН. Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що площу Музею народної архітектури та побуту України Національної академії наук у Пирогові хочуть скоротити на 20 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, відповідний проект рішення Київради не підтримала очолювана ним комісія.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, у проекті, підготовленому в КМДА, йдеться про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та відведення земельної ділянки музею, площею 111,519 га, для розміщення експозиції музею.

Депутат нагадав, що 17 липня 2008 року Київрада прийняла рішення «Про оформлення права користування земельною ділянкою державній установі «Музей народної архітектури та побуту України Національної академії наук України» для експлуатації та обслуговування експонатів, будівель і споруд музею у с. Пирогів у Голосіївському районі м. Києва», яким прийнято рішення про оформлення музею ділянки площею 131,55 га. Таким чином, прийняттям нового рішення Київради площу музею буде зменшено на 20 га.

«Цей проект нібито говорить про виділення земельної ділянки музею, а насправді позбавляє його майже 20 га», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат пояснив позицію комісії тим, що чиновники КМДА, готуючи цей проект, “підмінили поняття і приховали від громадськості справжню мету – перерозподілити особливо цінні землі в інтересах приватних забудовників”.

«Мене дивує позиція керівництва музею, яке погодилась на незаконне зменшення своєї площі. Переконаний, що в даному випадку йдеться або про незаконний тиск на музей, або про змову музейників з потенційними власниками цих 20 га. Сподіваюсь, керівництво музею виявить принциповість і стане на захист свого закладу, не віддавши рейдерам жодного метра заповідних музейних земель», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.