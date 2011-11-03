На Печерську відновить роботу дитсадок №107

Київ. 3 листопада. УНІАН. Після капітального ремонту відновить роботу дитячий садочок №107, що на вул. Лютеранській, 17-А.

Як повідомляє прес-служба Київської мської держадміністрації, сьогодні об’єкт оглянув голова Печерського району Сергій СУЩЕНКО.

Дошкільний навчальний заклад був споруджений ще у 1935 році, а у 2000 році припинив свою роботу за дорученням тодішньої Старокиївської райдержадміністрації. За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА в приміщенні садочка був розпочатий капітальний ремонт, оскільки мережі і сама будівля закладу були вкрай зношені.

Станом на сьогодні вже проведено повну заміну мереж, відремонтовано покрівлю, приміщення садка. Залишилось відновити дитячий майданчик. Після завершення повної реконструкції у садочку зможуть виховуватися 75 малюків.

Робоча група з райдержадміністрації також відвідала амбулаторію сімейної медицини на вул. Підвисоцького, 4-А, яка вже готова найближчими днями розпочати свою роботу.

За інформацією С.СУЩЕНКО, амбулаторія сімейної медицини обслуговуватиме 6 тис. мешканців району, що дозволить значно розвантажити діючу поліклініку.

Це вже третя амбулаторія, яку протягом 2011 року відкривають в Печерському районі.