Для "Радикалу” та “Радону” треба 260 млн. грн.

Київ. 3 листопада. УНІАН. Для вивезення небезпечних речовин та відходів зі столичних спеціалізованих підприємств «Радикал» та «Радон» необхідно понад 250 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час робочого об’їзду потенційно небезпечних об’єктів столиці голова КМДА Олександр ПОПОВ .

“Ціна питання: по заводу “Радикал” – це приблизно 160 млн. грн. і по “Радону” – орієнтовно 100 млн. грн.”, - сказав він.

Для фінансування відповідних програм залучатимуться кошти з державного та місцевого бюджетів, а також екологічного фонду.

Планується, що з “Радону” небезпечні речовини вивозитимуть в Зону відчуження. Разом з тим стосовно “Радикалу” питання ще не вирішено.

Наступного тижня в КМДА відбудеться нарада, до участі в якій планується запросити представників Мінекології, МНС, фахівців підприємств, і разом вирішити питання щодо місць захоронень небезпечних речовин, що знаходяться на території «Радикалу» та «Радону», термінів та обсягів фінансування відповідних робіт.

Керучий санацією заводу “Радикал” Дмитро СТАДНІК повідомив, що залишки ртуті на території підприємства зібрані та утилізовані, але лишилася єдина проблема – це ртутний цех, у приміщенні якого протягом 50 років накопичувалася ртуть. Наприкінці 2010 року почалася руйнація будівлі. Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про демонтаж небезпечних конструкцій цеху, у даний час існує проблема з їх вивезенням, а також ртуттю, що накопичилась у грунті.

Представник інституту “Єврохім”, що у 2008 році розробив техніко-економічне обґрунтування проекту з очистки території заводу “Радикал”, Валентин СКРИПНИК зазначив, що згідно з проектом, вартість демеркуризації всього об’єкту разом з вивезенням відходів становить 172 млн. грн.

“Аналогічним підприємствам, які були закриті в Росії, Казахстані, це обійшлося в таку ж суму. Тут дуже висока стаття затрат – це транспортування всіх відходів, а їх близько 100 тис. кубометрів”, - сказав В.СКРИПНИК.

Він додав, що зі 100 тис. найнебезпечнішими є близько 10 тис. кубометрів відходів, решту можна захоронювати на спецполігонах. “Це відходи 4-го класу небезпеки. В нас такі відходи хороняться на міських звалищах”, - пояснив В.СКРИПНИК.

За даними фахівця, ТЕО передбачене вивезення відходів залізницею на полігон в Микитівку, що за 1,5 тис. км від Києва. Якщо ж полігон знайти полігон ближче до столиці, то вартість проекту зменшиться. Скоротиться також час, необхідний на вивезення небезпечних відходів. Згідно з ТЕО, щоб вивезти з заводу всі відходи, необхідно три роки.

Під час об’їзду О.ПОПОВ також повідомив, що до кінця цього року планується вирішити питання з вивезенням небезпечної речовини – берилію - з заводу “Захід”. Відповідне фінансування вже виділене.

Як повідомляв УНІАН, О.ПОПОВ поообіцяв, що за 3,5 роки з території спецпідприємств «Радикал» та «Радон» будуть вивезені небезпечні речовини та відходи, зокрема ті, що місять берилій і ртуть.