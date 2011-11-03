"Сяйво” оскаржить рішення суду

Київ. 3 листопада. УНІАН. ТОВ «Книгарня «Сяйво» оскаржить сьогоднішнє рішення Київського апеляційного господарського суду, яким колективу відмовлено у задоволенні скарги, що стосується продовження права на оренду приміщення на вулиці Червоноармійській, 6.

Про це УНІАН повідомив громадський захисник книгарні “Сяйво” Костянтин КЛІМАШЕНКО.

Він зазначив, що захисники “Сяйва” не очікували такого рішення суду, оскільки представник КП “Київжитлоспецексплуатація” - на баланс цього підприємства у серпні цього року після рішення суду було передано приміщення книгарні - у попередніх судових засіданнях нічого не міг сказати суду проти позову ТОВ “Сяйво”.

К.КЛІМАШЕНКО не викючає, що на рішення суду вплинуло останнє рішення Київради щодо книгарні.

“Сьогодні ж ми пишемо касаційну скаргу у вищу інстанцію по цьому рішенню”, - повідомив К.КЛІМАШЕНКО.

Водночас він повідомив, що сьогодні ТОВ «Книгаря «Сяйво» виграло справу у Вищому гоподарському суді стосовно незаконного призначення Ростислава КОРНІЄНКА директором “Сяйва”.

“Ви пам’ятаєте, що він намагався відкликати всі наші скарги у суд на захоплення приміщення, показуючи документи, що він директор “Сяйва”, - сказав захисник книгарні.

“Сьогодні Вищий суд підтвердив незаконність призначення пана КОРНІЄНКА на посаду директора ТОВ “Книгарня “Сяйво”, що тягне за собою кримінальне переслідування. Бо тоді він не був посадовою особою і публично розповів, що вивіз у невідомому напрямку все майно книгарні, а це вже кримінальний злочин. Ми будемо звертатися у прокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу”, - сказав К.КЛІМАШЕНКО.

Довідка УНІАН. 27 жовтня Київрада перейменувала комунальне підприємство "Київський центр розвитку рибного господарства" в муніципальний магазин, що розміщуватиметься у приміщенні колишньої книгарні "Сяйво".

Згідно з рішенням, перейменоване комунальне підприємство віднесено до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. За цим підприємством на праві господарського відання закріплені нежитлові приміщення загальною площею 363,8 кв. метрів, які знаходяться за адресою: вул. Червоноармійська, 6. Цим рішенням вказані приміщення передані з балансу КП "Київжитлоспецексплуатація" на баланс "Міський магазин".

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ заявив, що КП "Міський магазин" буде займатися книжковою торгівлею і стане першим у мережі муніципальних книгарень, яку планується створити. Урочисте відкриття нової комунальної книгарні відбудеться до Дня визволення Києва, який відзначається 6 листопада.

Сьогодні, 3 листопада, Київській апеляційний господарський суд відмовився подовжити пільговий договір оренди ТОВ «Книгарня «Сяйво» на приміщення на вул. Червоноармійській, 6.

За інформацією КМДА, апеляційна інстанція залишила в силі рішення Господарського суду Києва від 11 жовтня 2010 року. Товариство вимагало подовжити договір оренди, згідно з яким воно сплачувало за оренду приміщення на Червоноармійській, 6 лише 33 грн. на місяць до 2022 року.

26 серпня приміщення, які займала книгарня “Сяйво”, були передані представникам міської влади – комунальному підприємству “Київспецжитлоексплуатація”. Влада пояснила, що це відбулося на виконання судового рішення.

Магазин “Сяйво” закрився після чергової спроби силового захоплення 19 лютого 2010 року. 22 лютого Р.КОРНІЄНКО, представники якого перебували з моменту захоплення у приміщенні книгарні “Сяйво”, заявив, що є законним директором книгарні.