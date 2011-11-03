На футбольний матч "Україна-Німеччина" буде залучено волонтерів

Київ, 3 листопада. УНІАН. На товариську зустріч між футбольними збірними командами України та Німеччини планується залучити волонтерів Приймаючого міста Києва.

Як повідомляється на офіційному веб-сайті Приймаючого міста, головною метою участі київських волонтерів буде продовження відпрацювання практичних навичок роботи з уболівальниками в 1,5-кілометровій зоні, у зонах паркування автобусів, на перетині головних вулиць та на виходах зі станцій метрополітену.

Добровольці міста працюватимуть на виходах зі станцій метро «Олімпійська», «Палац Спорту» та «Кловська», на перетині вулиць Рогніденської та Шота Руставелі, а також на перетині вулиць Саксаганської та Червоноармійської.

Волонтери надаватимуть інформаційну підтримку гостям з Німеччини, які завітають на товариську зустріч.

Як відомо, матч відбудеться 11 листопада 2011 року на стадіоні НСК «Олімпійський». Це буде вже четвертий масовий захід волонтерів, що продовжують відпрацьовувати навички, які вони отримали під час свого практичного навчання. Попередньо, добровольці Приймаючого міста Києва були залучені під час урочистої церемонії відкриття НСК «Олімпійський» 8 жовтня 2011 року, на святкуванні Дня Європи 21 травня та Дня Незалежності 24 серпня 2011 року.