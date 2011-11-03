Відкрили новий авіарейс "Харків-Київ-Харків"

Харків. 3 листопада. УНІАН. Компанія «Міжнародні авіалінії України» відкрила новий авіарейс за маршрутом Харків - Київ - Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Міжнародного аеропорту «Харків», рейс, відкритий 30 жовтня, виконуватиметься 6 разів на тиждень: у буденні дні виліт з Харкова проводиться о 7:20 (посадка в столичному аеропорту «Бориспіль» о 8:25), виліт з Києва проводиться о 20:00 (посадка в Міжнародному аеропорту «Харків» о 21:05).

По суботах здійснюється рейс лише за маршрутом Харків - Київ. По неділях здійснюється рейс лише за маршрутом Київ - Харків. Переліт здійснюється на повітряних суднах Ан-148 і Boeing 737.

Як відзначив заступник директора компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО) Віталій НЕДАШКОВСЬКИЙ, маршрут Харків - Київ - Харків на сьогоднішній день є одним із найзатребуваніших.

Як повідомлялося, розширення географії прямого авіаційного сполучення для Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється в рамках загальної стратегії розвитку «Повітряних воріт» Слобожанщини. У 2011 році було налагоджено регулярне сполучення між Харковом і Баку, Харковом і аеропортом «Жуляни» (м. Київ), відновлено регулярний рейс Харків - Єреван, а також запущено другий щоденний рейс Харків - Москва. Крім того, жителі регіону дістали можливість здійснювати безпересадочний переліт до міст Близького Сходу (Дубаї, Шарджа). Тим самим на практиці реалізується заявлений О.ЯРОСЛАВСЬКИМ (власник і президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012) курс на розширення авіасполучення між Харковом, з одного боку, і найбільш популярними серед харків`ян курортами і ключовими європейськими містами, з іншого.

МА «Харків» входить до числа українських авіаоб`єктів Євро-2012 і наступного року прийме футбольних уболівальників, які приїдуть з різних країн підтримати учасників турніру. Реконструкція об`єкту здійснюється у форматі приватно-державного партнерства: реконструкція аеродромного комплексу – за рахунок коштів, виділених із державного бюджету України, в обсягу 191,3 млн. дол.; будівництво 2 нових терміналів, реставрація історичної будівлі аеровокзалу, впорядкування прилеглої території – за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО в обсягу 107,2 млн. дол.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) заснована в 1992 році. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Основна діяльність МАУ – це пасажирські та вантажні перевезення. Флот компанії складається з 19 літаків «Боїнг-737» різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).