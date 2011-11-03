Мешканці Дарницького району визначатимуть вигляд "Фонтану закоханих"
11:12, 03 листопада 2011Київ
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До 4 листопада триватиме виставка-конкурс на найкращий проект, ідею якого і буде враховано під час будівництва фонтану у парку "Позняки".
Київ. 3 листопада. УНІАН. Мешканці Дарницького району самі визначать, який вигляд матиме "Фонтан закоханих", котрий планують збудувати у парку "Позняки" (просп. Григоренка – вул. Драгоманова).
До кінця тижня (до 4 листопада включно) на 2-му поверсі Дарницької райдержадміністрації (вул. О. Кошиця, 11) триватиме виставка-конкурс на найкращий проект "Фонтану закоханих", ідею якого і буде враховано під час будівництва фонтану у парку "Позняки".
Переглянути проектні роботи і обрати найкращий проект майбутнього фонтану запрошуються усі дарничани.
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