Мешканці Дарницького району визначатимуть вигляд "Фонтану закоханих"

Київ. 3 листопада. УНІАН. Мешканці Дарницького району самі визначать, який вигляд матиме "Фонтан закоханих", котрий планують збудувати у парку "Позняки" (просп. Григоренка – вул. Драгоманова).

До кінця тижня (до 4 листопада включно) на 2-му поверсі Дарницької райдержадміністрації (вул. О. Кошиця, 11) триватиме виставка-конкурс на найкращий проект "Фонтану закоханих", ідею якого і буде враховано під час будівництва фонтану у парку "Позняки".

Переглянути проектні роботи і обрати найкращий проект майбутнього фонтану запрошуються усі дарничани.