Для розвитку Києва до 2025 року буде залучено 82 млрд. євро інвестицій

10:52, 03 листопада 2011
Київ
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Київ. 3 листопада. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що столична влада розраховує до 2025 року залучити близько 82 млрд. євро для розвитку Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив під час круглого столу в "Інвестгазеті".

"Уже сьогодні місто активно працює над залученням іноземних інвестицій. Проведені переговори у Німеччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Франції. На черзі Японія, США, Велика Британія", – сказав О.ПОПОВ.

За його словами, французькі інвестори виявили зацікавленість у будівництві торговельних комплексів та підземних шляхів, системи "перехоплюючих паркінгів" біля станцій метро та на в’їздах у місто. Крім того, є великий інтерес до розвитку малого і середнього бізнесу в Києві, зокрема, у сфері готельних послуг та послуг громадського харчування.

На думку О.ПОПОВА, ключовим залишається максимальне залучення столичних промислових потужностей до реалізації проектів, пов`язаних із розвитком міста.

"Переконаний, що до реалізації інвестиційних проектів ми маємо залучити промислові підприємства Києва. У першу чергу, замовлення мають іти на столичні промпідприємства", – переконаний він.

Голова КМДА наголосив, що столична влада надзвичайну увагу приділяє створенню у місті сприятливого бізнес-клімату. "Ми створимо комфортні умови для відкриття та ведення бізнесу у Києві, адже саме він є рушійною силою у реалізації Стратегії розвитку міста до 2025 року", – наголосив О.ПОПОВ.

Він нагадав, що наступного року відбудеться Київський міжнародний інвестиційний форум. На переконання О.ПОПОВА, цей форум стане подією міжнародного масштабу.

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