Київраду пікетують представники громадських організацій

Київ. 3 листопада. УНІАН. Близько 100 представників громадських організацій пікетують Київраду з вимогою висловити недовіру Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти ряду громадських організацій за рішенням Форуму громадських організацій пікетують столичну раду з вимогою: «Верховну Раду – у відставку!».

Вони вимагають від депутатів Київради скликати сесії та внести до порядку денного питання про висловлення недовіри парламенту та ухвалити відповідне рішення, а також забезпечити присутність у залі під час голосування делегатів Форуму громадських організацій України та представників ЗМІ.

Пікетувальники тримають державні прапори, а також транспаранти з написами: «Верховну Раду - геть за зраду!», «Верховна Рада – злочинна зрада!» тощо.

Після пікетування Київради учасники акції мають намір вирушити до Верховної Ради.

Серед учасників акції – члени ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції", Блоку соціального партнерства "Порядок і Достаток", ГО "Кияни, об`єднуємось!", Конгресу українських націоналістів, підприємці, чорнобильці, афганці, пересічні кияни.