Навесні у Києві буде побудовано майданчик для паркуру

Київ. 3 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ привітав переможців шоу МайданS, які вибороли для Києва звання танцювальної столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, під час прийому переможців О.ПОПОВ наголосив на готовності міської влади працювати спільно з молоддю над майбутнім столиці.

"Від себе та від усього міста я дякую за ваш патріотизм, вашу наполегливість, ваш талант. Завдяки вашій команді Київ став танцювальною столицею країни. Ви довели, що є кращими. Довели, що вам не байдуже майбутнє нашого міста. Дня нас дуже важливо, аби саме ідеї молодих людей, які займають активну життєву позицію, були реалізовані столичною владою", - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, наразі є приклад продуктивної співпраці молоді та влади. "У нас із вами є одне спільне завдання. Це приємна місія. Здобувши перемогу у проекті МайданS, ви виграли мільйон гривень, отримавши можливість здійснити свою мрію – створити умови для розвитку екстремальних видів спорту, зокрема збудувати спеціально обладнаний майданчик для паркуру. І столична влада готова допомогти вам реалізувати цю мрію. На мою думку, ми зможемо збудувати майданчик, який відповідатиме найсучаснішим вимогам", – запевнив голова КМДА.

О.ПОПОВ запропонував учасникам команди Києва створити ініціативну групу, яка разом з представниками КМДА розпочала б роботу над проектом, аби збудувати майданчик уже навесні наступного року. "Ви подали прекрасну ідею. І ми із задоволенням допоможемо її реалізувати", – зазначив він.

Голова КМДА подякував усім учасникам команди і людям, які доклали зусиль для цієї перемоги.

Найактивніші представники команди - учні київських шкіл і студенти вищих навчальних закладів - отримали подарунки та можливість пільгового оздоровлення влітку 2012 року.