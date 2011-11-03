У Києві горів ресторан

Жертв та постраждалих немає

Київ. 3 листопада. УНІАН. У Голосіївському районі Києва напередодні вдень в одноповерховій будівлі з мансардою ресторанного комплексу виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено приміщення мансарди на площі 400 м кв. Як повідомляє прес-служба МНС України, о 20.00 пожежу було ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 24 відділення пожежно-рятувальної служби МНС. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації вентиляційної системи.

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