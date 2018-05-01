Столичний зоопарк чекає серйозна реорганізація. Чи покращить це життя тварин?

Навесні цього року у зоопарку Києва заявили, що проти нього розгорнуто кампанію з метою закриття закладу заради забудови території. А йдеться, ні багато ні мало, про 38 га у центрі Києва.

Демонструючи листи окремих громадян та громадських організацій – вітчизняних та закордонних, - які вимагали закрити Київський зоопарк, його працівники висловлювали переконання, що це наслідок тривалої медіа-кампанії на тему "Зоопарк – цвинтар для тварин", у якій протягом березня-квітня 2011 року розповсюджувалася дезінформація про загибель в зоопарку 500, а потім більше 600 тварин.



Саме тоді колектив заявив про застосування проти зоопарку брудних технології. "Вочевидь, лобісти знищення зоопарку вишукують все нові й нові засоби для приниження честі й гідності працівників зоопарку", - йшлося в заяві зоопарку. В ній також зазначалось, що закриття звіринцю входить у протиріччя з чинним законодавством України.

Влітку зоопарк з радістю приймав відвідувачів. До того ж їх було чимало. І як зовсім недавно заявив призначений в жовтні 2010 року директор зоопарку Олексій Толстоухов, в цьому році заклад відвідало більше гостей, ніж торік, і це не зважаючи на "підігрів" ситуації навколо зоопарку, що негативно впливає на його імідж. Також влітку зоопарк повідомив про новонароджених звіряток, які поповнюють його колекцію. Зокрема, народились дитинча плямистого оленя, занесеного до Міжнародної червоної книги зникаючих видів тварин. А ще керівники заявили про завершення будівництва кількох нових вольєрів, про реконструкцію слоновника і можливий приїзд в Київ врешті так очікуваних всіма слонів. Ніби ситуація почала змінюватись на краще, але...

Початок осені ознаменувався трагічною подією. У київському зоопарку померли олень і зебра. "Олень помер від старості, адже йому було 22 роки, а зебра - від завороту кишок. Розгорнену відповідь вам днями дадуть наші фахівці", - розповів тоді Олексій Толстоухов.

Міська влада, реагуючи на нові смерті тварин, терміново зібрала прес-конференцію і запросила на неї іноземних фахівців, які інспектують Київський зоопарк вже на протязі кількох років. Представників ЗМІ, схвильованих подальшою долею тварин і загалом перспективами існування зоопарку, заспокоювали, що ситуація зі смертністю та народжуваністю тварин в Київському зоопарку є цілком нормальною.

Працівники звіринцю відзначили позитиви в організації догляду за тваринами за останній рік. А перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак заявив, що влада столиці забезпечить тваринам комфортні умови. "Ми не будемо йти на те, щоб будь-якою ціною збільшувати кількість тварин у зоопарку. Ми хочемо насамперед створити комфортні умови тваринам", - сказав він.

Нарешті, голова КМДА Олександр Попов в інтерв’ю пресі категорично заперечив можливість закриття, перенесення та забудови території Київського зоопарку.

Минув місяць. І знову трагічна новина: у Київському зоологічному парку дві смерті. Самець та самка оленя Давида загинули з симптоматикою отруєння. Всі згадали заяви попереднього керівництва зоопарку про те, що тварин труять і ніби саме через це загинули свого часу бізон Вія, верблюдиця, а також - улюбленець малечі і дорослих слон Бой.

Зрозуміло, що ситуація викликає неабиякий резонанс в суспільстві. Але вплинути на неї поки ніхто не може. Або не хоче... І найбільш пригнічує те, що гинуть ні в чому не винні, повністю залежні від людей тварини, і гинуть в страшних муках.... Невже це дійсно через шматок землі в центрі столиці, який займає зоопарк?!

Столична влада продовжує бадьоро заявляти, що контролює стан Київського зоопарку, до того ж ситуацією займається прокуратура. Олександр Мазурчак обіцяє, що місто допоможе облаштувати звіринець відеонаглядом, на що, за попередніми розрахунками, треба 900 тис. грн. При цьому він, посилаючись на думку міжнародних експертів, продовжує запевняти, що загрози вимирання колекції не має. Водночас чиновник визнає: "Є проблеми з тим, як у нас утримуються тварини. Треба зробити цілий ряд по реорганізації, реконструкції самого зоопарку. Ми виділили цього року досить велику суму - 12 млн. грн. на його утримання, гроші з екологічного фонду, на створення нових вольєрів. Адже були створені ведмежатники, йде ремонт слоновника, робляться нові пташники, вперше за останні 40 років чистяться озера, які є на території зоопарку... Тобто ми робимо все, щоб створити нормальні умови", - зазначив Олександр Мазурчак.

Але – жаліється він, - все це не видно, коли гибель одної тварини переростає в політичну акцію цькування зоопарку, і пов’язує це… з перебільшеною цікавістю преси. "Ми були дуже здивовані, що це не транспорт, не медицина, не ЖКГ і навіть не тарифи. А перша тема, яка є в Києві для ЗМІ – це зоопарк, друга – це собаки і все інше вже йде далі", – відзначив він. Тож, на думку Олександра Мазурчака, ажіотаж і високий інтерес населення до зоопарку це - результат повідомлень у ЗМІ, які з’явилися, зокрема, після гибелі слона, і продовжується сьогодні.

Хоча, якби він сам – разом з мешканцями прилеглих до зоопарку будинків - чув, ЯК кричав слон впродовж кількох останніх днів свого життя, - що кров стигла в жилах, - то мабуть знайшов би й інші пояснення причин цікавості до того, що діється у зоопарку. Просто Бой був єдиний такий великий, тому й зміг докричатися…



Натомість Олександр Мазурчак трактує ситуацію таким чином: "В результаті це привело до того, що зараз в нас почалися звільнятися з роботи наші ветеринарні працівники - тому що не можна в таких умовах працювати... Відкрита кримінальна справа, починають допитувати людей. Люди в такому ажіотажному "попиті", коли до них йде таке цькування, просто не можуть витримати".

Нарікає чиновник й на "провокації ЗМІ", які влаштовуються по відношенню до співробітників столичного зоопарку, про що, за його словами, свідчить телесюжет про можливість купити в зоопарку тварину. Наприклад, удава. "І коли виявляється, що в зоопарку є всі удави, тепер кореспондент не знає, що з ним робити... І удав в нього є, і йому гроші ніхто не поверне ті, що він заплатив. І тепер удав може здохнути, але ніхто про це не буде знати і ніхто не скаже, що кореспондент, зробивши таку провокацію, наніс шкоду природі - угробив удава. Однак інформація про те, що він викуплений з нашого зоопарку, вже завдала шкоди нашому зоопарку", - обурюється Олександр Мазурчак.

Хоча в цілому перший заступник голови КМДА налаштований оптимістично. Він спростовує, що за останній рік в зоопарку померли понад 100 тварин, за його словами йдеться про 30-35, "не враховуючи рибок і стрикізок". Але, зауважує Олександр Мазурчак, одні тварини помирають, інші народжуються, і кількість тварин в зоопарку не зменшується, а залишається стабільною. І колекція також поповнюється. "Ті показники, які є в нас по смертності і по народжуваності, і по придбанню, не викликають у експертів занепокоєння. Яке є, на жаль, в ЗМІ", - зітхає чиновник.

І, не зважаючи на відсутність занепокоєння, зокрема, по цьому питанню, знов підкреслює: міська влада та керівництво зоопарку мають серйозні наміри виправити загальну ситуацію по зоопарку. "Ми йдемо в стадії серйозної реорганізації, зокрема, і кадрової. І хочемо там навести порядок. В плані і посилення фінансування, і посилення контролю за роботою. Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати і нормальний сайт зоопарку. Ми поставимо відеоспостереження в зоопарку, завершимо його реконструкцію".

Змінювати керівництво зоопарку міська влада наразі не бачить потреби, адже, за словами Олександра Мазурчака, сьогоднішній директор за цей рік зробив дуже багато чого. Як відомо, і сам Олексій Толстоухов не хоче йти з займаної посади і заявляє про готовність продовжувати опікуватись розвитком зоопарку і поліпшенням умов утримання тварин. За його словами, зоопарк навіть готовий самостійно забезпечити встановлення системи відеоспостереження, аби це відбулося якнайшвидше. Також він розповів і про плани на поповнення колекції - зараз ведуться перемовини з іншими зоопарками. І про те, що навесні в зоопарку з`являться слони…

Все це славно виглядає з точки зору кращих очікувань. Проте є одне "але": кращі очікування і гарні обіцянки використало керівництво попереднє, яке теж у захваті переконувало: в зоопарку все чудово, причому настільки, що пропонували навіть корпоративні свята там справляти! А головна окраса і гордість звіринцю – померлий у муках і голоді слон Бой – був підшефним і улюбленцем самого столичного мера Леоніда Черновецького…



Тож з кредитом довіри сьогоднішнім керівникам пощастило не дуже – нехай (в додаток до кримінальної справи) подякують вчорашнім. Але чи в змозі вони будуть подолати насущні звірячі проблеми – кормів, тепла, догляду, безпеки, коли їм так заважають проблеми медійного висвітлювання ситуації у ЗМІ? Адже, за словами Олександра Мазурчака, "не останню роль в питанні подальшої долі Київського зоопарку зіграють публікації та статті", які подаватимуть саме ЗМІ. І звертаючись до журналістів, він повчально наставляє: "Головне, щоб висвітлювалась достовірна інформація – те, що там дійсно робиться".

І це правильно. Обіцяємо керуватися саме такими підходами у своїй журналістській роботі. І прискіпливо відслідковувати, те, як влада і керівництво закладу, використовуючи в тому числі і бюджетні столичні гроші платників податків, втілюватимуть у життя свої сьогоднішні обіцянки покращити життя тварин столичного зоопарку. І тим самим повернути йому добру славу.

Інна Андалицька