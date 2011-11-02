Поділ переймається питанням недобудов соцпризначення

Сьогодні робоча група Подільського району на чолі з головою райдержадміністрації Петром МАТВІЄНКОМ проінспектувала господарство району.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, голова оглянув, зокрема, об’єкт незавершеного будівництва на вул. В. Порика – недобудований культурно-концертний центр «Виноградар».

Будівництво об’єкту було розпочате ще у 1989 році, але у 1993 році його було призупинено. На той час ступінь будівельної готовності складав 60%.

За словами П.МАТВІЄНКА, на сьогодні за сприяння голови КМДА Олександра ПОПОВА стало можливим повернулися до вирішення цього питання. Так, Головному управлінню з фізичної культури та спорту було запропоновано цю ділянку для будівництва фізкультурно-спортивного комплексу. І за дорученням голови КМДА цей об’єкт уже включено до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2012 рік.

Також голвао району зосередив увагу на ще одну проблему Подолу, який є, за словами П.МАТВІЄНКА, є історичним серцем столиці – це нелегальні малі архітектурні форми. Зокрема, сьогодні на Контрактовій площі розміщується 28 тимчасових споруд без належної проектно-дозвільної документації.

Голова району зауважив, що діяльність МАФів несе загрозу здоров’ю та навіть життю громадян. Так, 29 жовтня у одній із тимчасових споруд біля зупинки громадського транспорту на Контрактовій площі виникла пожежа. І хоча її наслідки вже ліквідовано, проте виникнення нової небезпеки виключити не можна.

Наразі за дорученням О.ПОПОВА демонтаж зазначених об’єктів включено у графік Головного управління контролю за благоустроєм міста. Тож найближчим часом роботу з опорядження Контрактової площі буде поновлено.