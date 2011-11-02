Відбудуться громадські слухання по проблемах Чорнобильського комплексу

8 листопада у актовій залі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (просп. Перемоги, 97 (2 поверх) відбудуться громадські слухання з приводу проблемних питань пов’язаних з територією Чорнобильського комплексу.

Як повідомляє відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської РДА, на слухання запрошені низка громадських організацій, зокрема, Спілка інвалідів Чорнобиля Святошинського району, “Чорнобиль-Фенікс-5”, “Пожежні Чорнобиля ”, “Союз Чорнобиль України”, Товариство “Діти Чорнобиля” Святошинського району, а також голова Парафіяльної ради Релігійної громади Святого Феодосія Чернігівського Олександр БІЛОКУР, представники Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Святошинського району і мешканці прилеглих до Меморіалу і церкви будинків.

Початок слухань - 15.00 год.