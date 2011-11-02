В Шевченківському районі проінспектували ремонтні роботи житлового фонду

Вчора, 1 листопада, відбулася робоча поїздка голови Шевченківської районної в м. Києві держадміністрації Сергія ЗІМІНА та його його заступників і керівників структурних підрозділів по об’єктах району, де ведуться роботи по ремонту асфальтового покриття, фасадів, сходових клітин тощо.

Як повідомляє прес-служба Шевченківської РДА, щонайперше учасники об`їзду побували біля Стели захисникам міста на площі Перемоги та пам`ятника радянським воїнам-танкістам, які визволяли Київ, на пр.Перемоги, 48. Днями в районі відбудеться святкування 67-ї річниці визволення Києва та 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників з обов`язковим покладання до цих пам`ятників вінків та квітів. У Ритуалі, як відомо, візьмуть участь керівники міста та району, ветерани, школярі.

Побували учасники об`їзду в реконструйованому ДНЗ № 434 на вул.Салютній, 23. Там виникли деякі проблеми, пов`язані з підключенням електроенергії та недоробками будівельників. С.ЗІМІН доручив розібратися з виконавцями робіт, зобов`язати їх ліквідувати всі недоліки та вирішити проблеми найближчим часом. Тут же оглянули ремонт приміщень майбутньої амбулаторії сімейної медицини у дитячій полікіліні № 5 по вул.Салютній, 23. Поцікавилися темпами та якістю робіт, поспілкувалися з підрядниками.

Далі учасники об`їзду завітали до Центральної районної поліклініки по вул.Саксаганського, 100. Сюди тимчасово переселено амбулаторію сімейної медицини з вулиці Трьохсвятительської. Поки що тут працюють лише два кабінети, три знаходяться в стадії ремонту.

Голова району доручив начальнику управління охорони здоров`я Шевченківської РДА особисто контролювати темпи робіт, які мають бути завершені найближчими днями та в найкоротші терміни відновити повноцінну роботу амбулаторії.

В ході огляду дворових територій за адресами: вул.Дегтярівська, 9, 11, 15, де проводяться роботи з асфальтування очільник району зробив зауваження щодо невивезеного старого асфальтового покриття.

Під час об`їзду С.ЗІМІН звертав увагу на відновлення територій після розриттів ПАК «Київенерго», невивезене сміття у дворах та сміттєзвалища.