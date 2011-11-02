Київрада повторно розгляне потребу в громадському обговоренні

Київ. 2 листопада. УНІАН. На розгляд депутатів Київради повторно винесуть проект рішення про відновлення громадського обговорення містобудівних проектів.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді з посиланням на лідера фракції Тетяну МЕЛІХОВУ.

За її інформацією, незважаючи на те, що проект не знайшов підтримки більшості Київради на минулій сесії, у депутатів з’явиться шанс змінити свою позицію і підтримати проект, який потрібен хоча б з метою “загравання з виборцями” напередодні виборів у столиці.

Т.МЕЛІХОВА зазначила, що проект рішення, ініційований «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, буде винесений вдруге на сесію Київради 10 листопада 2011 року.

За її словами, важливість прийняття зазначеного проекту рішення полягає у тому, що після прийняття 17 лютого 2011 р. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», громадському слуханню підлягають лише розроблені в установленому порядку проекти: генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій, але вже не будуть проводитися щодо окремих об’єктів містобудування.

«Депутати Київради мають підтримати рішення про збереження процедури громадського обговорення, адже цього хочуть самі кияни. Сьогодні, зважаючи на наближення виборів, навіть ті політичні сили, які патологічно зневажають переконання киян, мають шанс змінити свою позицію», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Вона відзначила, що громадські слухання це ще й механізм, завдяки якому кияни дізнаються про плани влади побудувати той чи інший об’єкт. “Тому важливість прийняття ініційованого нами проекту рішення очевидна», - підкреслила Т.МЕЛІХОВА.