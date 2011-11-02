Виїзна міжвідомча нарада на ВАТ «Радикал»

3 листопада о 10.15 розпочнеться виїзна міжвідомча нарада щодо вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки Києва. Участь в заході візьмуть голова КМДА Олександр ПОПОВ та керівництво Міністерства надзвичайних ситуацій. У ході наради керівництво КМДА та міністерства відвідають ВАТ «Радикал» (вул. Червоноткацька, 61), де перевірять стан виконання заходів із санації території товариства.

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