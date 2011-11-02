У вихідні Київ ярмаркуватиме

Київ. 2 листопада. УНІАН. У Києві 4 листопада та 5 листопада відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, 4 листопада (у п’ятницю) ярмарки можна буде відвідати: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; у Дніпровському районі на вул. Сиваській, 1/2; у Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1; у Печерському районі на вул. Кутузова, 9; у Подільському районі на просп. Правди, 5-11 та у Солом’янському районі на розі просп. Повітрофлотського та вул. Освіти.

Наступного дня, 5 листопада ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на просп. Академіка Глушкова, 31-а; у Дарницькому районі на просп. Петра Григоренка, 32-д; у Деснянському районі на вул. Лисківській (у межах вул. Радунської та Милославської); у Дніпровському районі на вул. А.Малишка, 5-15/1; в Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9; у Печерському районі на вул. І.Кудрі (у межах вулиць Лумумби та Чигоріна); у Подільському районі на вул. Світлицького, 25; у Святошинському районі на розі вул. Генерала Наумова та Підлісної; у Солом’янському районі на просп. Комарова, 28; у Шевченківському районі на вул. М.Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.