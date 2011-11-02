У Києві затримано шахрая, який видавав себе за депутата міськради

Київ. 2 листопада. УНІАН. У Києві УБОЗ затримав киянина, який видавав себе за депутата міської ради.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю МВС України, 52-річний киянин створив злочинну схему стягування грошей з керівників комерційних структур.

Затриманий мав підроблені посвідчення працівників міськради, а також депутата Київради. У переліку послуг злочинця були – «допомога» у ліцензуванні різних видів економічної діяльності, амністування та «зниження податкового тиску», легалізація та оформлення землевідводів, узаконення малих архітектурних форм тощо.

Вартість послуг варіювалася від декількох тисяч до декількох десятків тисяч доларів.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу. Йому інкримінується одразу три статті Кримінального кодексу України: шахрайство в особливо великих розмірах, самовільне присвоєння владних повноважень та давання хабара.

Наразі слідством встановлено четверо ошуканих, а завданий їм збиток перевищує сто тисяч доларів.