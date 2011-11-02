Київ, 2 листопаду. УНІАН. Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК вважає, що в остаточному варіанті Стратегія розвитку Києва не повинна обмежуватися часовими рамками.

Таку думку С.ЦЕЛОВАЛЬНИК висловив у коментарі УНІАН.

"Стратегія може бути або безстрокова або, в усякому разі, — на довгу перспективу. Тоді може називатися Стратегією. 13 років, як зараз пропонується, - це не Стратегія і навіть не термін для Генерального плану, який у нас теж до 2025 року", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

На його думку, і другий основоположний для розвитку столиці документ - Генеральний план - має розроблятися не менш як на 30 років. "Враховуючи, що сьогодні, згідно із законом, Генеральні плани стають безстроковими, тобто у них немає терміну закінчення, то і будь-які зміни і поправки вноситимуться до Генеральних планів для таких міст, як Київ, не частіше ніж один раз на п`ять років", - додав він.