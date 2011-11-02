6 листопада відбудеться пробіг пам’яті Ткачука

Київ. 2 листопада. УНІАН. У неділю, 6 листопада, у столичному парку «Нивки» відбудеться XXIV традиційний щорічний легкоатлетичний пробіг пам’яті першого голови Ради клубів любителів бігу України Василя Ткачука.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, захід проводиться за сприяння Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Асоціації бігунів України і Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації.

У пробігу візьмуть участь 150 учасників різної вікової категорії (від 16 до 70 років). Дистанція змагань становить 9 кілометрів (3 кола), 6 кілометрів (2 кола), 3 км (1 коло) та 1 км (мале коло).

Всі бажаючі взяти участь в пробігу мають пройти попередню реєстрацію з 08.30 до 10.45 6 листопада у приміщені Комунального підприємства з утримання зелених насаджень Шевченківського району за адресою: проспект Перемоги, 82-А. Початок спортивного заходу об 11.00.

Традиційний щорічний легкоатлетичний пробіг імені Василя Ткачука проводиться у Києві з 1988 року.