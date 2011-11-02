Столичні медики хочуть 7 млрд. грн. для галузі

Київ. 2 листопада. УНІАН. В Головному управлінні охорони здоров’я Києва зробили розрахунки щодо необхідного фінансування медичної галузі в 2012 році й запропонували ці дані на розгляд Постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики (яка об’єднала комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту і науки та освіти).

Згідно з розрахунками, на наступний рік галузь медицини потребує 7 млрд. 324,7 млн. грн., пише муніципальна газета “Хрещатик”.

За даними видання, комісія Київради на своєму засіданні розглянули надані пропозиції.

“Ми акцентуємо увагу на заробітній платі, адже цього року надбавка за складність і напруженість праці для медичних працівників так і залишилась на рівні 14,3%, тому ми просимо збільшити її хоча б до 20%, у середньому це 385 грн.”, - розповіла заступник начальника ГУ охорони здоров’я Євгенія МАТЮШКО.

Управління також пропонує підвищити видатки на медикаменти і продукти харчування, на які сьогодні передбачено 5,7 грн. на один ліжкодень, ця сума має становити хоча б 30 грн. Також пропонується на збільшити видатки на медикаменти медустанов і на забезпечення роботи “швидкої”.

В ГУ фінансів кажуть, що нині ще опрацьовують контрольні показники, але попередньо відзначають, що фінансування медичної галузі поліпшиться. “Нам врахували 153 млн. грн. на проведення експерименту з переформатування медичної галузі. За рахунок чого ми, можливо, дещо покращимо показники із заробітної плати”, - зазначає перший заступник начальника ГУ фінансів Віктор ПАДАЛКА. За попередніми розрахунками, за його словами, зарплата медичних працівників має зрости на 30%. Щодо витрат на харчування та медикаменти розрахунки ще тривають.

Довідка УНІАН. В бюджеті Києва на поточний рік були закладені видатки на фінансування галузі охорони здоров’я в обсязі 2 млрд. 649,8 млн. Водночас протягом року кілька разів вносились зміни в документ щодо збільшення вказаного обсягу коштів, за рахунок чого, зокрема, забезпечувались надбавки до зарплати медикам.