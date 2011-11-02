Два друковані видання можуть опинитись "на вулиці"

Київ. 2 листопада. УНІАН. Згідно з судовим рішенням, через велику заборгованість з орендної плати, на завтра заплановане виселення газети «Літературна Україна» та муніципального літературно-художнього журналу «Київ» з приміщення за адресою: бульв. Л. Українки, 20.

Про це УНІАН повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

«Журнал «Київ», який є власністю київської громади, ось уже кілька років не має свого приміщення. Його по-дружньому прихистили колеги з газети «Літературна Україна», надавши можливість колективу журналу працювати. Тепер, через заборгованість, два поважні видання залишаться фактично на вулиці. На жаль, питання не вдалось врегулювати шляхом переговорів», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ

У зв’язку з зазначеним, повідомив депутат, очолювана ним комісія Київради звернулась до голови Печерської районної у м. Києві державної адміністрації Сергія СУЩЕНКА з проханням не вживати силових заходів щодо виселення редакції поки не буде вирішене питання з наданням їй нового приміщення.

Окрім того голова комісії підкреслив, що виселення редакції, не можливе відповідно до Закону, яким забороняється відчуження приміщень, де знаходяться редакції ЗМІ, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження та творчі спілки.

О.БРИГИНЕЦЬ також повідомив, що комісія розглядатиме на одному з найближчих засідань питання надання літературно-художньому журналу «Київ» окремого приміщення.