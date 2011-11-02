У Києві проводитимуть екскурсії по місцях авангарду

Київ. 2 листопада. УНІАН. У Києві сьогодні стартує проект із організації низки екскурсійних турів по місцях розташування архітектурних споруд, побудованих в епоху конструктивізму та авангарду.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні, відзначивши, що проект імплементуватиметься у рамках програми CUIDAD (Co-operation in Urban Development and Dialogue) «RKM Save Urban Heritage», що фінансується ЄС.

Мета турів – звернути суспільну увагу на об’єкти культурної та архітектурної спадщини епохи авангарду та конструктивізму, що співіснують із «сучасним містом», опинившись, таким чином, під загрозою знищення.

Екскурсія буде присвячена огляду найбільш цікавих будівель, зведених у авангардистському стилі 20-30-х рр. ХХ ст., у районі проспекту Перемоги.

Як повідомлялося, метою програми CUIDAD є допомога місцевій владі у рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства у розширенні можливостей із планування інтегрованого, збалансованого та довготермінового розвитку міста за допомогою оптимальних принципів урядування.

RKM Save Urban Heritage – це ініціатива зі збереження культурної та архітектурної спадщини Києва та Москви, розквіт якої припав на розвиток авангардистського руху у цих містах у 20-30-х рр. ХХ ст. Тривалість ініціативи – 2 роки.