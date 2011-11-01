У місті розпочали відзначати річниці визволення України та Києва

Київ. 1 листопада. УНІАН. У Києві розпочалися заходи з відзначення 67-у річниці визволення України та 68-у річниці визволення Києва від фашистських загарбників.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, з цієї нагоди буде проведено низку урочистих та пам’ятних заходів, які вже розпочалися в районах міста.

Так, 2 листопада відбудеться екскурсійна поїздка ветеранів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району до Державного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» у с. Нові Петрівці. 2 листопада також запланований урочистий концерт у Міському мистецькому навчальному закладі «Натхнення», що у Деснянському районі.

4 листопада керівництво та громадськість міста візьмуть участь у Ритуалі Пам’яті та покладанні квітів до пам’ятника героям-танкістам, стели Перемоги, пам’ятника генералу армії М.Ватутіну, могили Невідомого солдата, до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу маршалу авіації І.М.Кожедубу. Того ж дня, 4 листопада, запланована святкова зустріч керівництва Київської міської державної адміністрації з Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної праці, працівниками громадських ветеранських організацій.

Окрім цього, у районах передбачено створення та оновлення виставок і експозицій з тематики героїчного подвигу народу під час визволення України від фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у публічних бібліотеках, проведення роботи з вдосконалення експозицій музеїв та кімнат бойової слави, розташованих у навчальних закладах та установах культури.

Протягом жовтня-листопада у навчальних закладах міста пройдуть святкові концерти з запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни та врученням вітальних листівок; конкурсів на кращий малюнок; переглядів фільмів військово-патріотичної тематики, а у публічних бібліотеках району: тематичні літературні години, виставки тощо.

Для учнів навчальних закладів будуть проведені уроки мужності, лекції, бесіди та зустрічі з ветеранами війни на військово-патріотичну тематику, походи по місцях бойової слави, екскурсії до Меморіальних комплексів «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» та «Битва за Дніпро».

Крім того, вже сьогодні, 1 листопада ветерани та громадськість відвідали Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» у с. Лютіж, де відбувся урочистий мітинг та Ритуал Пам’яті біля пам’ятника визволителям Києва на Лютізькому плацдармі.

А 28 жовтня Оболонська райдержадміністрація організувала святковий концерт та обід для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ветеранів привітали урочистим концертом, в якому взяли участь аматорські колективи Оболонського району.