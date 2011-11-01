КМДА отримала понад 10 тис. пропозицій до проекту Стратегії

Київ. 1 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрація за результатами громадського обговорення отримала понад 10 тисяч пропозицій до проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО сьогодні на засіданні громадської ради з розробки проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

“Ми прийняли декілька тисяч пропозицій, ця цифра наближається до 10 тисяч, від мешканців міста, фахівців, громадських об’єднань та інших організацій”, - сказав Р.КРАМАРЕНКО. Він нагадав, що компанія BCG займається розробкою стратегічного документу з початку 2011 року. “Були розроблені основні напрямки розвитку міста, за якими потім було проведено обговорення на рівні районів”, - додав він.