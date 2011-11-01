Остаточний проект Стратегії-2025 буде в грудні

Київ. 1 листопада. УНІАН. Компанія BCG планує протягом місяця завершити розробку проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року і в грудні передати його остаточний варіант в Київську міськдержадміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник компанії BCG Сергій ПЕРЕПЕЧКО сьогодні на засіданні Громадської ради з розробки проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

“Ми перебуваємо на етапі завершення роботи над документом, але у нас є ще майже місяць на обробку всіх нових пропозицій, що залишилися, і далі бути готовими винести цей документ на узгодження в грудні цього року”, - сказав С.ПЕРЕПЕЧКО.

За його словами, в ході громадського обговорення проекту Стратегії компанія BCG обробила близько 4 тисяч пропозицій, що стосуються в основному транспортного сектора, сфери енергоефективності та енергозбереження, а також створення інструментів для громадського контролю за реалізацією стратегічного документа.

С.ПЕРЕПЕЧКО повідомив, що найближчим часом буде видано нову редакцію проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, доповнену переліком основних інвестиційних проектів столиці, програмами інструментів реалізації стратегії, а також пропозиціями, які можна буде використовувати в подальшій роботі.

“Обробка матеріалів, коментарів і пропозицій нині спрямована на пошук критичних проблем для включення до стратегії”, - зазначив представник компанії BCG.