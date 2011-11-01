В місті обмежать рух транспорту по вул.Артема

Київ. 1 листопада. УНІАН. У Києві у зв’язку з проведенням середнього ремонту асфальтобетонного покриття на вул. Артема з 22.00 1 листопада до 05.00 2 листопада буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від вул. Пимоненка до вул. Кудрявської.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на інформацію КП «Київавтодор».

Крім того, з 21.00 2 листопада до 05.00 3 листопада буде частково обмежено рух автотранспорту на ділянці від Печерського мосту до мосту Патона. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням середнього ремонту асфальтобетонного покриття на бульв. Дружби народів.