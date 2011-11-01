Шукають інвестора будівництва сміттєсортувального заводу

Київ. 1 листопада. УНІАН. Київська міськдержадміністрація оголосила початок конкурсу з відбору інвестора будівництва сміттєсортувального комплексу за адресою: вул. Колекторна, 44.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим муніципальною газетою “Хрещатик”, конкурсні пропозиції приймаються протягом двох тижнів з дня оголошення конкурсу.

Загальна площа об’єкта інвестування – 5 тис. 936 кв. м. Площа земельної ділянки – 2 га. Орієнтована вартість будівництва – 21 904,585 тис. грн. без урахування ПДВ. Потужність об’єкта – 240 тис тонн на рік.

Також в оголошенні зазначається, що після введення об’єкта інвестування в експлуатацію інвестор в установленому порядку оформляє на нього право власності, крім інженерних мереж, які після закінчення будівельних робіт передаються до власності територіальної громади.

Умовами конкурсу передбачено фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з проектуванням, перекладанням мереж та будівництвом об’єкта, а також надання учасником конкурсу гарантії провідного банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань, що виникають у зв’язку з поданням конкусрних пропозицій.

Переможець конкурсу повинен перерахувати організатору конкурсу кошти для створення соціальної та інженерно-трансопртної інфраструктури Києва у розмірі 5% від орієнтовної вартості будівництва об’єкта інвестування, що становить 1 095,229 тис. грн.

Передбачена також компенсація учасниками конкурсу витрат, пов’язаних із його проведенням – вони мають сплатити організатору 1% від орієнтовної вартості будівництва об’єкта інвестування, що становить близько 219 тис. грн.

Також передбачена сплата реєстраційного внеску в розмірі 2 550 грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня було видано розпорядженняКМДА № 1256 “Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Колекторній, 44”.

20 жовтня конкурсна комісія із залучення інвесторів до будівництва вказаного комплексу затвердила умови конкурсу.

За інформацією голови фракції «Республіка Київ» у Київраді Дениса МОСКАЛЯ, частина комплексу, орієнтована на сортування побутових відходів, має запрацювати вже через рік, а повністю закінчити будівництво планується у 2015 році.