Змінено рух тролейбусів №40 і №12

Київ. 1 листопада. УНІАН. У Києві у зв’язку з асфальтуванням проїжджої частини вул. Горького, яку ремонтують у рамках підготовки до проведення Євро-2012, 1 листопада буде змінено рух тролейбусів №№ 40 та 12.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на інформацію КП «Київпастранс».

Зокрема, тролейбусний маршрут № 40 буде організовано від Кадетського гаю до вул. Шота Руставелі – за існуючим маршрутом – далі вул. Рогнідинська – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – вул. Л.Толстого – вул. Урицького – Повітрофлотський просп. – вул. Народного Ополчення – Кадетський гай.

На цей період буде організовано роботу автобусного маршруту № 40тр «Кадетський гай – Протасів яр – вул. Жилянська» з правом проїзду по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в тролейбусі.

У той же час, тролейбусний маршрут № 12 буде організовано таким чином: вул. Смолича – вул. Якубовського – вул. Касіяна – просп. Глушкова – просп. 40-річчя Жовтня – бульвар Дружби народів – станція метро «Либідська».