Кличко: Суд визнав незаконними розпорядження КМДА про тарифи

Київ. 1 листопада. УНІАН. Окружний адміністративний суд Києва 31 жовтня визнав незаконними та нечинними з дати прийняття розпорядження КМДА №857 та №858 від 31 травня про підвищення житлово-комунальних тарифів.

Про це УНІАН повідомили у фракції «УДАР Віталія Кличка» в Київраді.

Як зазначається, таким чином, суд задовольнив позов лідера фракції Віталія КЛИЧКА, який наголошував на незаконності тарифів, що почали діяти у столиці з 1 червня 2011 року.

У фракції заяляють, що у розпорядженнях йшлося про підвищення тарифів на опалення у порівнянні з попередніми на 140%, на гаряче водопостачання - на 75%, на холодне водопостачання - на 65%.

Постанова суду набере чинності, якщо протягом 10 днів КМДА не подасть апеляцію.

На думку В.КЛИЧКА, це рішення суду ще раз підтверджує тезу про систематичні порушення закону з боку столичної влади.

“Будь-який чиновник має діяти в рамках Конституції України та її законів. Однак у Києві намагаються діяти за зовсім іншими принципами. Це, зокрема, стосується і формування тарифної політики. Як наслідок, кияни платять за тарифами, на встановлення яких столична влада не має права», - зауважив В.КЛИЧКО.

За його словами, від початку цього року тарифи на комунальні послуги встановлює національний регулятор, яким є Нацкомісія регулювання ринку компослуг України, а міська влада не має права збільшувати ці тарифи.

У фракції «УДАР» нагадали, що суди вже вчетверте приймають рішення на користь киян у «тарифній війні», яка триває з 2009 року.

Довідка УНІАН. Розпорядження КМДА №857 “Про встановлення тарифів на теплову енергію та встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з населенням” було підписано 31 травня. Цією ж датою затверджено розпорядження КМДА №858 “Про в становлення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної і гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для проведення розрахунків з населенням і тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”.