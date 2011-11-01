У Києві затриманий "шлюбний" шахрай

Київ. 1 листопада. УНІАН. Міліція Києва затримала 23-річного хлопця, підозрюваного в шахрайстві.

Як повідомляє "Сегодня", хлопець на міжнародних сайтах знайомств від імені 20 віртуальних жінок писав іноземцям з двох ноутбуків.

За даними міліції, до них звернувся громадянин Литви, який віддав "нареченій" 500 доларів менше ніж за місяць, але та постійно відмовлялася зустрічатися. Тоді іноземець попросив міліцію з`ясувати, що за жінка з ним спілкувалася.

"Працівники відділу по боротьбі з кіберзлочинністю відразу ж відшукали комп`ютер, з якого велося листування. Виявилось, що з нього з громадянами Євросоюзу переписувалося ще 20 жінок. Сам же комп`ютер стояв у приміщенні одного з доброчинних фондів Духовного розвитку", - повідомили в прес-службі міліції.

За кожну годину спілкування з іноземцями шахрай одержував від них по 30 доларів, а коли міліція завітала в офіс псевдонареченої, на сайті були 4 тисячі іноземних женихів, які шукають наречених в Україні. Зловмисник затриманий, вирішується питання про порушення кримінальної справи за шахрайство.