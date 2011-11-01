Вторинний ринок житла в Києві в жовтні подорожчав

Київ. 1 листопада. УНІАН. Середня вартість житла на вторинному ринку Києва в жовтні ц.р. зросла на 0,2% - до 2165 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, в жовтні ц.р. вартість однокімнатних квартир зросла на 0,3% - до 1940 дол./кв. м, двокімнатні квартири зросли в ціні на 0,7% - до 2199 дол. кв. м, вартість трикімнатних квартир знизилася на 0,2% – до 2159 дол./кв. м, а вартість чотирикімнатних квартир знизилася на 1,6% – до 2582 дол./кв.м.

За даними фахівців порталу, кількість представлених до продажу квартир в жовтні ц.р. на вторинному ринку житла Києва зменшилося на 4,6% щодо вересня і становила 15543 квартири.

У структурі пропозиції житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правому березі – 42% (6599 квартир), квартири, розташовані на лівому березі, становлять 35% (5373 квартири) від загальної кількості, в центрі Києва – 23% (3571 квартира).

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, в жовтні становила 10,5% від всього обсягу пропозиції. Середня ціна пропозиції «нових» квартир у Києві на 6,8% нижче за середньозважену ціну вересня і становить 2014 дол./кв. м.

У загальному обсягу 1-кімнатні квартири займають 22% (3475 квартир), 2-кімнатні – 31% (4819 квартир), 3-кімнатні – 37% (5697 квартир) і 4-кімнатні – 10% (1552 квартири). Зменшення запропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир, найбільш відчутне – на однокімнатні (на 8,1%).

За даними порталу, вартість житла на вторинному ринку столиці на лівому березі знизилася на 0,8% (на 13 дол.) - до 1549 дол./кв. м, на правому березі — зросла на 0,4% (на 8 дол.) - до 2018 дол./кв. м, у центрі – знизилася на 0,4% (на 15 дол.) - до 3360 дол./кв.м.

У звіті проаналізовано 15543 квартири на вторинному ринку Києва.