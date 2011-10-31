Затверджено проект І-ої черги реставрації Андріївського узвозу
Вартістю понад 44 млн. грн.
Київ. 31 жовтня. УНІАН. Київська міська держадміністрація своїм розпорядженням затвердила проект першої черги реставрації Андріївського узвозу щодо реконструкції інженерних мереж, благоустрою та озеленення території з реконструкцією дорожнього покриття.
З текстом розпорядження від 25 жовтня ц.р. можна ознайомитись на сайті столичної влади.
Згідно з документом, загальна кошторисна вартість робіт у поточних цінах станом на 29 вересня 2011 р. становить 44 млн. 207,4 тис. грн.
Іншим розпорядженням міська влада затвердила терміни виконання робіт, передбачених першою чергою, – 25 травня 2012 року.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова КМДА Олекснадр ПОПОВ заявляв, що загалом на реконструкцію Андріївського узвозу необхідно близько 150 млн. грн.