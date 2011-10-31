Засідання Громадської ради з розробки стратегії розвитку Києва

1 листопада 2011 року з 14.00 до 15.30 Київська міська державна адміністрація та Фонд «Ефективне управління» проведуть четверте засідання Громадської ради з розробки стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яке відбудеться в приміщенні Київської міської державної адміністрації за адресою: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала.

Засідання Громадської Ради буде проводиться у форматі презентації та продовжено 4-ма експертними секціями, модераторами яких виступлять Голова та Заступники голови державної міської адміністрації.

Тема презентації та обговорень: Що має змінитися у кінцевому документі зі Стратегії розвитку Києва до 2025 року?