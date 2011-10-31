Ремонт Київської оперети коштуватиме 28 млн. грн.

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Будівлю Київського національного академічного театру оперети відремонтують за 28 млн. грн.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на "Вісник державних закупівель".

Видання зазначає, що 17 жовтня Київський національний академічний театр оперети за результатами тендера уклав договір із ЗАТ “Київбудінвест” на реставрацію будівлі за адресою вул. Червоноармійській, 53/3.

Вартість угоди становила 27,79 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція Київського національного академічного театру оперети розпочнеться цього року.

На початку жовтня на сесії міськради під час внесення змін та доповнень до бюджету Києва на 2011 рік депутати передбачили 4,3 млн. грн. на завершення проекту документації та початку реконструкції театру.

