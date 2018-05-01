У Києві відкрито Єдиний дозвільний центр

У Києві сьогодні відбулася офіційна церемонія відкриття Єдиного дозвільного центру. Традиційно (для таких випадків) урочистість розпочалася з перерізання символічної червоної стрічки та екскурсії по центру.

"На практиці з завтрашнього дня кияни – ті, хто займається бізнесом, чи хочуть розпочати займатися бізнесом, - зможуть переконатись, що цей проект саме для них, що він зручний і дає можливість без перешкод розвивати бізнес у нас - у столиці України", - переконаний голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Як відомо, такий центр планувалося відкрити ще рік тому, але через проблеми з приміщенням централізація в наданні адміністративних послуг відкладалася. Врешті решт було вирішено, що центр переїде на Дніпровську набережну у нове сучасне приміщення загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів.

Важливо, що центр має зручне місце розташування, бо поряд є станція метрополітену та зупинки іншого громадського транспорту. І в цьому теж, як виявляється, у влади є певна мета. "Ми повинні максимум з центра міста забирати різні послуги, які надають і урядовці, і місцева влада, і переводити їх в райони, щоб менше людей на авто приїжджало в центр. Це стратегічне таке питання, тому що нам центр треба звільнити від напруги з точки зору автомобільного транспорту на вулицях", - пояснив голова КМДА.

Для відвідувачів, які приїздитимуть в центр власним транспортом, тут організовано паркувальний майданчик на 50 місць, а також можна скористатися підземним паркінгом, який збудований для мешканців житлових будинків мікрорайону.

Влада розраховує, що створення центру буде одним з перших серйозних кроків щодо запровадження електронного урядування.

"Раніше підприємець змушений був бігати по інстанціях, витрачати час, кошти, отримувати юридичні консультації, звертатися до посередників, не знаючи навіть, які саме документи йому необхідно отримати для законного функціонування. При повноцінній роботі дозвільного центру вирішуються питання законності отримання документів та скорочується час їх проходження в 3-10 разів за рахунок чітко визначеної процедури видачі дозвільних документів та організації спілкування чиновників між собою", – пояснює заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко.

В центрі працюватиме електронний документообіг і буде запроваджено електронну чергу. Крім того, будуть створені всі умови для людей з обмеженими фізичними можливостями. Переваги електронної черги очевидні, по-перше, це дасть можливість постійно відстежувати кількість відвідувачів, які чекають на надання послуг, по-друге - обсяг черги на кожен вид послуг, по-третє - кількість прийнятих відвідувачів, а також - скільки часу кожен з них чекав своєї черги і як довго його обслуговував працівник.

Зараз до Єдиного дозвільного центру переводяться всі адміністративні послуги, які надавалися у місті різними установами. Крім того, тут надаватимуться нотаріальні послуги та працюватиме Wi-Fi, що не менш важливо для підприємців.

Петро Залужний