В Києві до 20 листопада буде оновлено дорожнє покриття

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Роботи із заміни дорожнього покриття на вулицях Києва планується завершити до 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ в інтерв’ю журналістам, які поцікавились початком відповідних робіт у столиці одночасно на низці автодоріг, зокрема, вул. Артема.

“Завтра - післязавтра підуть перші 30 млн. грн. на оплату вже тих робіт, які виконані на сьогоднішній день. І, я думаю, що до 20 листопада, якщо дозолять нам погодні умови, ми ці роботи завершимо”, - сказав керівник КМДА.

Водночас він зауважив, що якщо буде сніг і мороз, то роботи з укладання асфальту будуть припинені і перенесені на весну.

«Але хотілось би в цьому році завершити», - додав О.ПОПОВ.

За словами голови КМДА, загалом на роботи із заміни дорожнього покриття місту виділено близько 140 млн. грн. Він пояснив, що замінювати асфальт розпочали тільки зараз, восени, бо місто пізно отримало відповідні кошти, які були виділені після прийняттям парламентом змін до держбюджету.

“Це було влітку. Після цього йдуть певні процедури, які пов’язані з проведенням тендерів, проектна документація і таке інше...”, - пояснив О.ПОПОВ.