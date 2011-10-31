Влада врахує всі зауваження громадян до Генплану Києва

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що влада врахує всі зауваження і пропозиції громадян до нового Генерального плану розвитку столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Що стосується зауважень, я скажу, що, по-перше, мало хто читав останню редакцію варіанту Генплану, над якою, до речі, проводиться додаткова робота. Ми отримали дуже багато пропозицій щодо коригування вже напрацьованого матеріалу. Я вас просто запевняю, що наше завдання, яке ми ставимо перед собою, – це ухвалення Генплану, який відповідає інтересам киян”, - наголосив О.ПОПОВ.

За його словами, всі зауваження будуть обов’язково обговорені на відповідному рівні, й тільки після цього Генеральний план буде затверджено.

Голова КМДА ще раз наголосив на важливості прийняття таких документів як Стратегія розвитку столиці та Генплан на період до 2025 року.

“Вони обов’язково потрібні. Тому що це ті документи, які дають можливість отримувати великі інвестиції в Київ, при цьому маючи відповідні підходи і правила, які виключають корупційні схеми, зловживання, бюрократичні підходи і таке інше. Наявність Генплану - це механізм цивілізованого підходу до реалізації проектів, пов’язаних з розвитком як міста, так і конкретних бізнесових проектів”, - зазначив О.ПОПОВ.

Він також висловив переконання, що столиця “запізнилась на декілька років з прийняттям нормальних цивілізованих підходів до свого розвитку».

Як повідомляв УНІАН, Генплан розвитку Києва на період до 2025 року проходить стадію громадського обговорення.

16 вересня 2010 року Київська міська рада прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва і його приміської зони до 2025 року.

30 жовтня цього року спливає термін громадського обговорення Генплану Києва.

Зараз у Києві діє Генеральний план розвитку міста до 2020 року, ухвалений 2002 року.