Завтра у Києві — міжнародні муніципальні слухання

За участі Януковича та Попова

Київ. 31 жовтня. УНІАН. У вівторок, 1 листопада, о 10.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»). У заході також братиме участь керівництво української столиці.

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