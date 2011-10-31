У столиці відкрили Єдиний дозвільний центр

Київ. 31 жовтня. УНІАН. У Дарницькому районі столиці, на Дніпровській набережній, 19-б, урочисто відкрили Єдиний дозвільний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті взяли участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, профільний заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО та підприємці.

Відкриття центру розпочалось з перерізання символічної червоної стрічки та екскурсії по центру.

Після огляду центру О.ПОПОВ висловив переконання, що тепер у місті практично вирішено дуже важливу проблему щодо дерегуляції адміністративних послуг і дозвільної системи.

“На практиці з завтрашнього дня кияни – ті, хто займається бізнесом, чи хочуть розпочати займатися бізнесом, - зможуть переконатись, що цей проект саме для них, що він зручний і дає можливість без перешкод розвивати бізнес у нас - у столиці України”, - сказав голова КМДА.

Говорячи про те, що чому Єдиний дозвільний центр не відкрили раніше, О.ПОПОВ пояснив, що велися дискусії щодо місця його розміщення.

“Ті об’єкти, які ми знаходили, вони з різних причин не задовольнили проект в цілому. Сьогодні ми відкриваємо дозвільний центр, маючи можливість розмістити тут всі структури і запровадити сучасні інформаційні технології. В інших варіантах цього зробити було неможливо. Тому через такі організаційні моменти, пов’язані з нерухомістю, ми трошки запізнились з реалізацією цього проекту”, - пояснив О.ПОПОВ.

Він вважає, що центр має зручне місце розташування, бо поряд є станція метрополітену та зупинки іншого громадського транспорту.

“І з іншого боку ми повинні максимум з центра міста забирати різні послуги, які надають і урядовці, і місцева влада, і переводити їх в райони, щоб менше людей на авто приїжджало в центр. Це стратегічне таке питання, тому що нам центр треба звільнити від напруги з точки зору автомобільного транспорту на вулицях”, - додав О.ПОПОВ.

Для тих, хто приїжджатиме в центр на власних автомобілях, буде відкрито паркувальний майданчик на 50 місць, а також підземний паркінг, який збудований для мешканців житлових будинків мікрорайону.

На реалізацію проекту витрачено близько 4 млн. грн.