Святошинський район передав свої пропозиції щодо стратегії розвитку столиці

Відділ економіки Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації опрацював та передав до управління преси та інформації КМДА пропозиції, висловлені мешканцями району щодо Стратегії розвитку міста Києва та проекту Генерального плану розвитку міста Києва до 2025 року.

Пропозиції були опрацьовані за результатами громадського обговорення, яке відбулося за ініціативи районної організації ВГО "Захист дітей війни" при підтримці Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.