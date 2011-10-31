У Дніпровському районі столиці відзначають 67-у річницю визволення України

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр ШЕВЧУК, представники ветеранських організацій та громадськості взяли участь в церемонії вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні.

Учасники церемонії поклали квіти до пам’ятника «Жінці у Великій Вітчизняній війні» та до «Кургану Безсмертя», що в парку «Перемога».

Хоча такий захід вже став традиційним, але завжди викликає особливі почуття. Саме так було й цього разу. Війна пройшлася по життю майже кожної української родини, тому пам’ять про ті роки завжди з нами, – ділилися думками учасники церемонії.

Нагадаємо, Україна в роки війни втратила близько 9 млн осіб, а 2,3 млн українців були вивезені на примусові роботи до Німеччини. Загалом же бойові дії під час Другої світової війни тривали на території України з червня 1941 року до жовтня 1944 року.

23 серпня 1943 року був звільнений Харків, 8 вересня – Донецьк. У ніч на 21 вересня 1943 року почалося форсування Дніпра. 14 жовтня 1943 було звільнене Запоріжжя, 25 жовтня Дніпропетровськ.

6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Ватутіна звільнили від німецько-фашистських загарбників столицю України – Київ.

2 лютого 1944 року були звільнені від окупантів Луцьк і Рівне, а в результаті подальшого наступу – Проскурів, Тернопіль, Вінниця. 13 березня був звільнений Херсон, 28 березня - Миколаїв, 10 квітня - Одеса. 12 травня повністю звільнили Крим.

Влітку і восени 1944 року завершилося визволення території України від німецько-фашистських загарбників.