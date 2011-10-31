У Києві планують створити Інспекцію з благоустрою міста

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонує реорганізувати своє Головне управління контролю за благоустроєм в Інспекцію з благоустрою міста.

Відповідний проект рішення Київської міської ради оприлюднено на офіційному сайті КМДА.

Згідно з проектом рішення, за Інспекцією з благоустрою міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) буде закріплено право оперативного управління майном реорганізованого Головного управління контролю за благоустроєм.

Міська влада вважає за доцільне підпорядкувати Інспекції з благоустрою Києва комунальне підприємство "Київблагоустрій".

До речі, реорганізацію своєї структури запропонувало Головне управління контролю за благоустроєм КМДА. В Управлінні вважають, що на даний час в місті є нагальна потреба у створенні єдиного державного органу контролю за благоустроєм в місті Києві, а саме - міської Інспекції з благоустрою міста Києва у складі Київської міської державної адміністрації з підпорядкуванням її голові або відповідному заступникові голови КМДА згідно з розподілом обов’язків.

"Це надасть можливість більш оперативно, ефективно та централізовано виконувати поставлені керівництвом міста завдання з наведення порядку у сфері благоустрою міста в тому числі щодо: розміщення, функціонування та проведення демонтажу тимчасових споруд, елементів благоустрою та рекламних носіїв, встановлених самовільно або без відповідної на те документації, проведення комплексу робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення територій, а також проведення соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та створення умов щодо захисту і відновлення життєдіяльності людини та довкілля в місті", - підкреслили в Головному управлінні контролю за благоустроєм.

Фахівці також вважають, що створення Інспекції з благоустрою міста "забезпечуватиме дієву систему регулювання питань у сфері благоустрою території міста Києва, а також запобігатиме виникненню негативних факторів в процесі порушення та відновлення існуючого благоустрою території міста".