У Деснянському районі до 2014 року буде створено 9 амбулаторій сімейної медицини

У Деснянському районі Києва до 2014 року планується створити мережу лікувальних закладів, територіально наближених до місця проживання громадян, а саме 9 амбулаторій сімейної медицини, необхідних умов для їх ефективного функціонування, забезпечення кадрами та поліпшення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, впровадження єдиної системи екстреної медичної допомоги.

Про це під час громадського обговорення реформування системи охорони здоров’я повідомив начальник Деснянського районного управління охорони здоров’я Олег ШУГАЛЕВИЧ.

Крім того, за його словами, в Деснянському районі внаслідок реформування також передбачено створення 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги (на базі поліклінік №№ 1, 2, 3 та дитячих поліклінік №№ 1, 2), і 2 консультативно-діагностичних центрів (на базі Центральних районних дитячої та для дорослих поліклінік).

О.ШУГАЛЕВИЧ повідомив, що з метою покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району заплановано проведення ремонтних робіт, придбання діагностичного, лабораторного, стерилізаційного, стоматологічного, фізіотерапевтичного обладнання, а також санітарних автомобілів.

Проте, вкрай гострим залишається питання придбання комп’ютерного томографу в Центральній районній поліклініці для дорослих, крім того, потребує поточного ремонту поліклініка № 2 у зв’язку з реконструкцією денного стаціонару та створення окремого денного стаціонару для осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Реформування охорони здоров’я, яке сьогодні проводиться у місті відповідно до загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року, набуває темпів. Маючи приклад двох районів-флагманів Дніпровського та Дарницького, у яких вже проведено перший етап реформування системи охорони здоров’я, програма починає запроваджуватися і в інших районах міста.

Деснянський район – один з найбільших у місті. Сьогодні у ньому проживає понад 350 тисяч мешканців, які обслуговуються у 8 медичних поліклінічних закладах. У травні нинішнього року з’явився ще один – сімейна амбулаторія по вулиці Лаврухіна, 6, яка стала першим кроком у процесі реформування системи охорони здоров’я у Деснянському районі. Вже сьогодні амбулаторію відвідало близько 4 тисяч мешканців, отримавши першу медичну допомогу. На черзі – введення ще трьох: по вулицях Милославській, 33-а, Братиславській, 18, Волкова, 16, у приміщеннях яких сьогодні проводяться ремонтні роботи.

